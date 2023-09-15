T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/514 Esas

KARAR NO : 2023/354

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Cansen oğlu, 24/02/1966 doğumlu, Şanlıurfa, Eyyübiye, Beykapısı mah/köy nüfusuna kayıtlı ALP ERURAL tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekceli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİİLK 5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE

Kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesinedilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbulBölge Adliye Mahkemesine istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanık tarafından hakkında verilen kararlarla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükümlerin kesinleşeceği açıklanıp,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01891383