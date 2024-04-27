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T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO :2015/483
KARAR NO : 2023/731
SANIK :COŞKUN RIZAYEV, Bayram ve Tamara oğlu, 1997 AZERBEYCAN doğumlu, nüfusunda kayıtlı. Kartaltepe Mah.Bilgihan Cad.Eski Lunapark KarşısıOto Park Bayrampaşa/ İSTANBUL adresinde oturur.
SUÇ : Hırsızlık
SUÇ TARİHİ : 05/02/2015
SUÇ YERİ : İSTANBUL
KARAR TARİHİ : 26/12/2023
KARAR TÜRÜ : Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşme
Sanık COŞKUN RIZAYEV hakkında "Hırsızlık" suçundan TCK 141/1, 53 maddeleri gereğince cezalandırılmaları talebiyle kamu davasıaçılmış ise de,
Dava zamanaşımının gerçekleşmesi nedeni ile sanık hakkında açılan kamu davasının TCK 66/2-e , 67 veCMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, Sanık hakkındaki yakalama emrinin geri alınmasına karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.25.04.2024
#ilangovtr Basın no ILN02023619