T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/483 Esas

KARAR NO : 2023/364

SANIK : JEMSHIT MYRADOV: İşankuly ve Jaragül'den olma 1981 Türkmenistan doğumlu.

SUÇ : Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 27/07/2022 Şişli/İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 08/06/2023

KARAR TÜRÜ : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık JEMSHIT MYRADOV, yapılan tüm aramalara rağmentebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.14.09.2023

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