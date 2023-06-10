T.C.İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KARAR NO : 2022/94

MÜŞTEKİ : FAHRİ AHMET HÜSEYİN, Ahmet veoğlu, 1980 Süleymaniye doğumlu, Irak uyruklu.

SANIK : HABİP TOZKOPARAN, Mustafa ve Filiz oğlu, 03/03/1987 Elazığ doğumlu, Elazığ, Merkez, Sanayi mah/köy nüfusunda kayıtlı. TCKimlikNo:13601067150

SANIK : EYÜP ERKEN, Ercüment ve Hacer oğlu, 08/01/1991 Bakırköy doğumlu, Kayseri, Develi, Epçe mah/köy nüfusunda kayıtlı. TCKimlikNo:16310454464

SUÇ : Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 14/10/2014 - Fatih

KARAR TARİHİ : 17/02/2022

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Eyüp ERKAN hakkında eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 62, 50/1-a, 52/1-2-4 maddeleri gereğince neticeten 6.000.TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, sanık Habip TOZKOPARAN hakkında eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 62, 53/1-2-3 maddeleri gereğince neticeten 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir ve karara karşı sanıklar tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Yapılan tüm aramalara rağmen müşteki FAHRİ AHMET HÜSEYİN'in tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.08.06.2023.

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