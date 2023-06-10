T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2019/434 Esas

KARAR NO : 2021/133

SANIK : ELENORA GOCHEVASTANCHEVA, Gocheva ve Mairana kızı, 1990 Bulgaristan doğumlu, Bulgaristan uyruklu, Yabancı Kimlik No:99090348192

SUÇ : Bina ve Eklentilerinden Hırsızlık

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 27/06/2019 - Beyoğlu

KARAR TARİHİ : 16/03/2021

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nin 142/2-h, 168/2, 6253/1-2-3, 63. maddeleri gereğince neticeten 2 YIL 11 AY HAPİS Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.08.06.2023.

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