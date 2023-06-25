T.C. İSTANBUL 25. İCRA CEZA MAHKEMESİ

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KARAR NO : 2020/360
MÜŞTEKİ : GARANTİ FAKTORİNG AŞ
VEKİLİ : AV. SERPİL AYDEMİR
SANIK : MEHMET BULUT
SUÇ TARİHİ : 02/12/2019
KARAR TARİHİ : 23/06/2020
Müşteki Garanti Faktoring AŞ ile sanık Mehmet Bulut arasında mahkememizde görülmekte olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan açılan davada sanığa gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
Sanık Mehmet Bulut adına ''Bu zarfta Mahkememizin23/06/2020 Tarih 2019/836 Esas 2020/360Karar sayılı kararı ile Müşteki vekilinin İstinaf dilekçesi vardır.'' hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.21/06/2023
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