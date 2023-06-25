T.C. İSTANBUL 25. İCRA CEZA MAHKEMESİ

KARAR NO : 2020/360

MÜŞTEKİ : GARANTİ FAKTORİNG AŞ

VEKİLİ : AV. SERPİL AYDEMİR

SANIK : MEHMET BULUT

SUÇ TARİHİ : 02/12/2019

KARAR TARİHİ : 23/06/2020

Müşteki Garanti Faktoring AŞ ile sanık Mehmet Bulut arasında mahkememizde görülmekte olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan açılan davada sanığa gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Sanık Mehmet Bulut adına ''Bu zarfta Mahkememizin23/06/2020 Tarih 2019/836 Esas 2020/360Karar sayılı kararı ile Müşteki vekilinin İstinaf dilekçesi vardır.'' hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.21/06/2023

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