×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/191 Esas

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Muris MELİSA YILMAZ ( VOLODYMYR ve LIUDMYLA kızı, 22.11.1964 doğumlu) yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, Muris MELİSA YILMAZ ( VOLODYMYR ve LIUDMYLA kızı, 22.11.1964 doğumlu)'ın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.04/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN02036903

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN02036903#İlangovtr