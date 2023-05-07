Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C.İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 00:00

2022/88 Esas - 2022/623 karar

İLAN
Hakaret suçundan Hüseyin ile Keziban oğlu 15/10/1968 doğumlu Yozgat ÇandırKııçlar nuf. Kayıtlı Ander Krams Kienmosser Str 16 Kirehdarf/Avusturya adresinde oturan sanık AHMET SUSAMhakkındaHükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde ilgilinin bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilerek tutanağın hakime onaylattırılarak, itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 05.05.2023

#ilangovtr Basın no ILN01825350

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01825350#İlangovtr