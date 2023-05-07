T.C.İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Hakaret suçundan Hüseyin ile Keziban oğlu 15/10/1968 doğumlu Yozgat ÇandırKııçlar nuf. Kayıtlı Ander Krams Kienmosser Str 16 Kirehdarf/Avusturya adresinde oturan sanık AHMET SUSAMhakkındaHükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde ilgilinin bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilerek tutanağın hakime onaylattırılarak, itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 05.05.2023

#ilangovtr Basın no ILN01825350