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T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 00:00

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T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/241 Esas03/10/2023
Konu : İLAN
İhbarda bulunan MERKEZEFENDİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ tarafından gaipliği talep edilen MEHMET ÖZCAN ÖDER' in Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ÖZCAN ÖDER'in 1981 yılından beri kayıp olduğu ve herhangi bir şekilde haber alınamadığı belirtmiş olup, adı geçen kişi hakkında 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2022/241 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde MEHMET ÖZCAN ÖDER' in GAİPLİĞİNE hükmedilecektir. İLAN OLUNUR. 03/03/2022
GAİPTC KİMLİK NO : 34081304924
ADI SOYADI : MEHMET ÖZCAN ÖDER
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : ASİYE
DOĞUM TARİHİ : 15/12/1936
DOĞUM YERİ : KONYA

#ilangovtr Basın no ILN01903774

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