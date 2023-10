T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/241 Esas03/10/2023

Konu : İLAN

İhbarda bulunan MERKEZEFENDİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ tarafından gaipliği talep edilen MEHMET ÖZCAN ÖDER' in Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ÖZCAN ÖDER'in 1981 yılından beri kayıp olduğu ve herhangi bir şekilde haber alınamadığı belirtmiş olup, adı geçen kişi hakkında 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2022/241 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde MEHMET ÖZCAN ÖDER' in GAİPLİĞİNE hükmedilecektir. İLAN OLUNUR. 03/03/2022

GAİPTC KİMLİK NO : 34081304924

ADI SOYADI : MEHMET ÖZCAN ÖDER

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : ASİYE

DOĞUM TARİHİ : 15/12/1936

DOĞUM YERİ : KONYA

#ilangovtr Basın no ILN01903774