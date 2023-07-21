T.C. İstanbul 2.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden,

Karar no: 2023/230

Mahkememizin 04/07/2023 gün ve 2022/395 esas.2023/230 karar sayılı ilamı ile LİBYA vatandaşı Muhammed ve Naciyye oğlu 2000 Libya doğumlu ALİ MOHAMMED IQSAYBAT ın müşteki olduğu davada ssç Serhat Ceylan hakkında birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan Beraat kararı verildiği, kararın müştekiye tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen LİBYA uyruklu şahsın bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla;

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.mddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilanın tebliğinden 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe veya (Hakim tarafından sonradanonaylanmak üzere) tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ilanın tebliğ olunur.19/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01863434