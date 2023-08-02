T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/4 Esas

KARAR NO : 2023/35

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/02/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS ve İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılmalarına karar verilen sanıklar Dıfcıyere HIFCAM (Muhammed ve Emine oğlu, 01/01/1985 CEZAYİR doğumlu.) TC Kimlik No:99183618218.) Toueık ZADI (Muhammed ve Ayşa oğlu, 1985 FİLİSTİN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneli günlük okuma trajı ilk 5'e giren birİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.29.07.2023

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