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T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/152 Esas
KARAR NO : 2024/143

Hakaret ve Kasten Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2024 tarihli ilamı ile sanık Murat KISAKOL hakkında 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) karar verildiği, karar gereğince olayın müştekisi olan ÖMER FARUK ARIK'a kararın tebliğine karar verildiği ancak adı geçen müşteki tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.22/04/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02023384

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#ILN02023384#İlangovtr