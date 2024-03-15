T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/550 Esas

KARAR NO : 2024/53

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2024 tarihli ilamı ile Nitelikli Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarındansuçundan sanık Kerem BİNGÖL'ün Beratine karar verildiği, karar gereğin olayın müştekisi olan Polına KOVLOVA ve Timur GARAEV'e kararın tebliğine karar verildiği ancak müştekiler tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.14/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02003394