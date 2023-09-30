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T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 00:00

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T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/63 Esas
KARAR NO : 2023/315
Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2023 tarihli ilamı ile 155/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA ve 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ekrem ve Gülüşan oğlu, 16/09/1995 doğumlu, Iğdır, Merkez, Enginalan mah/köy nüfusuna kayıtlı RESUL GÜNDOĞDU tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01900066

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#Basın No ILN01900066#İlangovtr