T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/63 Esas

KARAR NO : 2023/315

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2023 tarihli ilamı ile 155/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA ve 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ekrem ve Gülüşan oğlu, 16/09/1995 doğumlu, Iğdır, Merkez, Enginalan mah/köy nüfusuna kayıtlı RESUL GÜNDOĞDU tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01900066