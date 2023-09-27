T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/73 Esas

KARAR NO : 2023/402

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/05/2023 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL.GERİ BIRAK.NED.DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Kadir ve Fatıma Zuhara oğlu 01/01/1991 Cezayir doğumlu LYS DJABALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.04/09/2023

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