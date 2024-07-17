T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/647 Esas

KARAR NO : 2023/1357

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2023 tarihli ilamı ile T.C. K. nun 142/2.h.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e) cezası ile cezalandırılan Şürki ve Rabia kızı, 1990 doğumlu sanıkMERYEM BİN ABDULLAH ( KENDİ BEYANINA GÖRE NIHED OUNI) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.14.07.2024

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