T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2018/9 Esas

KARAR NO : 2023/1334

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2023 tarihli ilamı ile T.C.K. Nun 157/1 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay Hapis , 1860 TL Adli Para cezası ile cezalandırılanve verilen hapis cezası TCK. Nun 51. Maddesi uyarınca ertelenerek 1 yıl 3 ay denetim süresi belirlenenWalkes ve Mary oğlu, 1977 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık EMMALUER WALKER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.06.2024

#ilangovtr Basın no ILN02054401