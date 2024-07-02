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T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2018/9 Esas
KARAR NO : 2023/1334

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2023 tarihli ilamı ile T.C.K. Nun 157/1 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay Hapis , 1860 TL Adli Para cezası ile cezalandırılanve verilen hapis cezası TCK. Nun 51. Maddesi uyarınca ertelenerek 1 yıl 3 ay denetim süresi belirlenenWalkes ve Mary oğlu, 1977 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık EMMALUER WALKER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.06.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02054401

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#ILN02054401#İlangovtr