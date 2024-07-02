T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2018/697 Esas

KARAR NO : 2024/267

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2024 tarihli ilamı ile TCK. nun 152/1.a maddesi gereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan ve verilen hapis cezasının TCK. Nun 51. Maddesine göre ertelenmesine karar verilen Aızumu ve Ayınuer oğlu, 1992 doğumlu, sanık MAIMAITIKARE AIZUMU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininTRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.06.2024 26.06.2024

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