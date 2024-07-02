T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/727 Esas

KARAR NO : 2024/27

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2024 tarihli ilamı ile TCK. Nun 142/2.h.2 maddesi gereğince4 YIL 2 AY HAPİS VE VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-C), , İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e, ) cezası ile cezalandırılan Bayram ve Egegyz oğlu, 28/07/1979 doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı MYRATBERDI ARTYKOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR26.06.2024

#ilangovtr Basın no ILN02054396