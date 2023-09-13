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T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 00:00

DOSYA NO : 2019/546 Esas

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/546 Esas
KARAR NO : 2022/893
SANIK : ODAR ALSALH / Adnan ve Alset oğlu, 15/01/1997 ALEPPO doğumlu, Hobiyar Mektebi sk. No: 6 D:2 Fatih/İstanbul adresinde oturur. TC Kimlik No:99977948316
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanıkhakkında mahkememizin 09/09/2022 gün ve 2019/546 esas ve 2022/893 karar sayılı ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİĞİ, verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininRESMİ GAZETEDE VE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01890378

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#Basın No ILN01890378#İlangovtr