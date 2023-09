T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/546 Esas

KARAR NO : 2022/893

SANIK : ODAR ALSALH / Adnan ve Alset oğlu, 15/01/1997 ALEPPO doğumlu, Hobiyar Mektebi sk. No: 6 D:2 Fatih/İstanbul adresinde oturur. TC Kimlik No:99977948316

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanıkhakkında mahkememizin 09/09/2022 gün ve 2019/546 esas ve 2022/893 karar sayılı ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİĞİ, verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininRESMİ GAZETEDE VE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.09.2023

