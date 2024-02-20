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T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

08/02/2024

Sayı : 2021/234 Esas 
Konu : Gaiplik ilanı


NURGÜL KARUL'un mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesiyle; 54214099138 T.C. Kimlik numaralı Metin AVCI'dan 22 yıldan bu yana haber alamadıklarını, bugüne kadar ki aramalardan bir sonuç çıkmadığını, kendisinin ölmüş olabileceğini tahmin ettiklerini, 22 yıl kadar zaman geçtiğini, Metin AVCI hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaipliği talep edilen (T.C:54223098856) no'lu Hakkı AVCI ile(T.C: 54220098910) Düriye AVCI'dan olma12/01/1950 Sarıyer doğumlu Metin AVCININ hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli malümatlarını İstanbul 16.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/234 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 24/02/2023

GAİP

TC KİMLİK NO : 54214099138
ADI SOYADI : METİN AVCI
BABA ADI : HAKKI
ANA ADI : DÜRİYE
DOĞUM TARİHİ : 12/01/1950
DOĞUM YERİ : SARIYER

#ilangovtr Basın no ILN01987392

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