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T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 00:00

T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/826 Esas 22.01.2024

Konu : Gaiplik İlanı

Davacı Gürsel Erbay tarafından açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası sonunda ;

H Ü K Ü M:

1-Davanın KABULÜNE,
32572451188 T.C. No.lu Erzincan İli, Kemah İlçesi, Eriç Mahallesi / Köyü, Cilt no:78, Hane no:27, 46 BSN da nüfusa kayıtlı Aziz ve Safiye oğlu, 16.10.1968 doğumlu ŞENOL ŞENER' in kendisinden son haberin alındığı 03.09.1999 tarihinden itibaren GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Şenol Şener'e ilan tarihinden bir hafta sonra karar tebliğ edilmiş sayılacaktır. 22.01.2024

#ilangovtr Basın no ILN01974000

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#Basın No ILN01974000#İlangovtr