T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/280 Esas

DAVALI : MEHMET BİNATLI

ADRES : Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:149/18 Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun "Davacı bankanın davalı asıl borçlu Motiva Tur. Org . Tic. A.Ş. 'den 02/03/2017 tarih tarihi itibariyle; 69.190.54 TL alacaklı bulunduğu, ancak talep ile bağlılık ilkesi gereğince 66.440.51 TL istemde bulunabileceği, temerrüt tarihi itibariyle tespit edilen asıl alacak miktarı, davalı kefillerin kefalet limiti kapsamı içinde kaldığından kefillerin, asıl alacak miktarı ve bu miktara temerrüt tarihinden takip tarihi ne kadar işleyecek akdi faiz ve faizin ferilerinden sorumlu olacakları, takip tarihinden itibaren 58.797.54 TL tutarındaki asıl alacak üzerinden yıllık %40.80 oranında temerrüt faizi ile faizin %5'i oranında gider vergisi istenebileceği" yönündeki özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna beyan ve itirazda bulunmak üzere iki haftalık kesin sürenizin olduğu, aksi halde HMK 281 maddesi uyarınca beyan ve itirazda bulunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, 28/02/2024 duruşma günü saat 14:45'de duruşmada özürsüz hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, tahkikat sona erdiğinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeksizin sözlü yargılamaya geçileceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği HMK'nun 147. ve 150. m. uyarınca ihtarı ilanen tebliğ olunur. 27/10/2023

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