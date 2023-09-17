T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/784 Esas

KARAR NO : 2023/322

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/03/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ömer ve Hamdiye oğlu, 12/12/1993 doğumlu, Mardin, Derik, Hisaraltı mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖNDER ATEŞ tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Kararın tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, o yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile ya da mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunup düzenlenen tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, aksi takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.09.2023

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