×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 00:00

.

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/57 Esas
DAVALI : MADINA TOSHPULATOVA-Özbekistan uyruklu- 1982 doğumlu,
Davacı ENGİN ZEVREK tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, bu kere ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön inceleme duruşma günü: 15/03/2024 günü saat: 10:20'de duruşmanız olup, 6100 sayılı H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.
Ön inceleme duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tarafınızailanen tebliğ olunur.
İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.
İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN01966797

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01966797#İlangovtr