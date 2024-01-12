T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/57 Esas

DAVALI : MADINA TOSHPULATOVA-Özbekistan uyruklu- 1982 doğumlu,

Davacı ENGİN ZEVREK tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, bu kere ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü: 15/03/2024 günü saat: 10:20'de duruşmanız olup, 6100 sayılı H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.

Ön inceleme duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tarafınızailanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

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