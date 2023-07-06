T.C. İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Karar No : 2022/508

Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından mahkememizin 28/12/2022 tarihve 2021/3 esas 2022/508 karar sayılı kararı ile sanık Orhan Çamlıca'nınatılı suçlardan mahkumiyetine karar verildiği, gerekçeli karar ile İstanbul Cumhuriyet Savcısının ve sanık müdafiinin istinaftaleplerinin,yokluğundan karar verilen müşteki Bozan oğlu 1976 doğumlu Mustafa Kaymaz'ın dosyada bilinen adreslerinde tebliğ edilemediği, emniyet birimlerine yazılan yazıda adresinde bulunamadığı ve yeni adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ileİstanbul Cumhuriyet Savcısının ve sanık müdafiinin istinaftaleplerinin tirajı yüzbinin üzerinde olan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstinaf yolu açık olmak üzere istinaf isteminde bulunulabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 04/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01854854