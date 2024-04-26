T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/763 Esas

DAVALI : RIDVAN EREN Barbaros Mah. Barbaros Caddesi No:5 Şehzadeler/ MANİSA

Davacı Nafiye Akyol tarafından aleyhinize açılan Velayetin Değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön incelemeduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü: 04/07/2024 günü saat: 10:15'de duruşmada: Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızhususu,

İlanen tebliğ olunur. 24/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02022837