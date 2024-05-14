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T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ 2023/36238 ESAS

T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ 2023/36238 ESAS
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 00:00

 

Örnek No:54*

T.C.
 İSTANBUL
 14. İCRA DAİRESİ
2023/36238 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36238 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
19.000.000,001
Adet		Taşınır1 Adet TIP MERKEZİ RUHSATI 31/05/2018 tarih - 5204 ruhsat numara sayılı TIP MERKEZİ RUHSATI , Omse Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı Özel Damla Tıp Merkezi isimli ; 2 adet üroloji branşı , 1 Adet anest. ve Reanimasyon branşı , 1 Adet çocuk sağlığı ve hastalıkları branşı , 1 adet iç hastalıkları branşı kadrosu bulunan tıp merkezi ruhsatı

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:55
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:55

10/05/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02031295

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#Basın No ILN02031295#İlangovtr