Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL
14. İCRA DAİRESİ
2023/36238 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36238 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|19.000.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet TIP MERKEZİ RUHSATI 31/05/2018 tarih - 5204 ruhsat numara sayılı TIP MERKEZİ RUHSATI , Omse Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı Özel Damla Tıp Merkezi isimli ; 2 adet üroloji branşı , 1 Adet anest. ve Reanimasyon branşı , 1 Adet çocuk sağlığı ve hastalıkları branşı , 1 adet iç hastalıkları branşı kadrosu bulunan tıp merkezi ruhsatı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:55
10/05/2024 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02031295