T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/7 Esas

DAVALILAR : 1- VEDAT ADIVAR Göktürk Merkez Mah. Camii Sk. No:11A İç Kapı No:5 . Eyüp/ İSTANBUL

2- SAMİ KUTİEL Göktürk Merkez Mah 10.Gül Sokak Gökyüzü Residence Sitesi A-Bl Blok No: 4A/21 34000 Eyüpsultan/İstanbul 34000 Eyüp/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalarda mernis adresinizin olmadığı ve tespit edilen tüm adreslerinize yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği belirlenmiştir.

Davacı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş vekilinin vermiş olduğu dava dilekçesinde; alacaklılara zarar vermek kastıyla yapılan İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Topçular mahallesi, Avazköy yolu mevkii, 113/11119 Cilt/Sayfa no, 494Ada, 32 parsel, bodrum kat, zemin, 4 nolu, arsa payı 30/100 olan arsa nitelikli taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun İİK 277 ve devamı maddelerindeki şartlara uygun olarak iptalini olmadığı takdirde TBK. 19. Maddesi gereğince muvazaa nedeni ile iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dosyada duruşma günü: 10/10/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 25/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02054584