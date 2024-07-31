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T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/108 D.İş

KARAR NO : 2020/120

DAVALI : ŞABAN KARGA (26009164468)



Alacaklı TEB Faktoring A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İhtiyati Haciz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize alacaklı vekilinin teminatın iadesine muvafakatınız konusunda tarafınıza tebliğe ilişkin davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından teminatın iadesi ile ilgili muvafakatinize ilişkin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Alacaklı vekili teminatın iadesini talep etmiş olup, teminatın iadesine muvafakat edip etmediğinizi, teminat iadesine muvafakat etmiyorsanız bu konuda açtığınız herhangi bir dava olup olmadığını tebliğden itibaren 1 haftalık kesin süre içinde bildirmeniz aksi halde teminatın iadesi hususunda mahkememizce olumlu ya da olumsuz karar verileceği HMK 27. ve 122. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 11/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02070283