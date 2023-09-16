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T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 00:00

DOSYA NO : 2022/464 Esas

T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/464 Esas
KARAR NO : 2023/485
Hırsızlıksuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/07/2023 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-b,gereğince 2 Yıl 1 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Ali ve Saliha oğlu, 1990 Cezayir doğumlu, ALİ HODJ BACHİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayınlanan birgazetede veİnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içeresinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ileistinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.08/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01892589

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#Basın No ILN01892589#İlangovtr