T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/112 Esas



Davacı: Vakıflar Genel Müdürlüğüne İzafeten Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

Davalı: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyım Bürosu Başkanlığı



VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;



Dava konusu; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Seyit Ömer mahallesi, 1739 ada, 3 parsel sayılı, 59,69 m2 yüzölçümlü, Debbağ-zade Kethüdası Merhum El-Hac Hüseyin Efendi Cami-i Şerifi Vakfından icareli arsa vasıflı taşınmazın hisse maliki Süleyman oğlu Reşit'i tanıyan ve bilenin olmadığı, sağ veya öldüğüne dair bir belge bulunmadığından ve uzun seneden beri haber alınamadığından ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde kendisi hakkında bilgileri olanların Mahkememizin 2024/112 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi hususu ilanen tebliğ olunur. 18/04/2024



GAİP: Süleyman Oğlu Reşit

#ilangovtr Basın no ILN02042624