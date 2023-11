T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/221 Esas

DAVALI : ALİ TURAN Kaynarca Mah Deniz Cd. Dış Kapı No:1 Daire :24 Pendik/ İSTANBUL

Davacı Kadriye Turan ile davalı Ali Turan arasında mahkememizdegörülmekte olan Boşanma Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle ;

Davalı ALİ TURAN'ın bildirilen adresinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır, dava tarihi itibari ile tahkikat ve sözlü duruşma aşamasına gelindiğinden davalı ALİ TURAN'a sözlü duruşma gününün HMK 186 maddesi uyarınca meşruhatlı olarak ilanen tebliğine, bilahare adliyemiz bünyesinde bulunan uzmanlar tarafından tanzim edilen sosyal inceleme raporunun özeti;" Müşterek çocukHüseyin'in fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel olarak yaşıtlarıyla benzer gelişimsel özellikler gösteren, duygu ve düşüncelerini rahat ve akıcı bir şekilde ifade edebilen, iletişime açık, anneye yönelik algısı olumlu, babaya yönelik algısı olumlu, mevcut yaşam düzeninden memnun, içten bir çocuk olduğu izlenimi edinilmiştir. Müşterek çocukNehir'in fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel olarak yaşıtlarıyla benzer gelişimsel özellikler gösteren, duygu ve düşüncelerini rahat ve akıcı bir şekilde ifade edebilen, iletişime açık, anneye yönelik algısı olumlu, babaya yönelik algısı olumlu içtenbir çocuk olduğu izlenimi edinilmiştir. Elde edilen tüm bilgiler, görüşme süreçlerine ilişkin yapılan mesleki gözlem ve değerlendirmeler, söz konusu mevcut durum davaya konu müşterek çocuklar açısından ele alındığında; kendisini ifade edebilen müşterek çocuklar Hüseyin ve Nehir'in anne yanında yaşama isteğinin çok belirgin olduğu bu noktada çocukların yaşam düzeninin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluğun mevcut olmadığı düşünülmektedir. Davacı annenin de velayete ilişkin motivasyonun yüksek olduğu, ebeveynlik becerilerinin bilincinde olduğu ve bu bilinç doğrultusunda hareket ettiği, gelecek planlarını müşterek çocuklar çerçevesinde şekillendirdiği kaydedilmiştir. Davalı babanın görüşmeye katılım sağlamaması nedeniyle velayete ilişkin duygu ve düşünceleri hakkında bilgi edinilememiştir. Açıklanan nedenlerle; yapılan gözlemler ve görüşmeler doğrultusunda velayete ilişkin bir değerlendirme yapmak gerektiğinde, hukuksal ispat sürecinden bağımsız olarak, sağlıklı bedensel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin sağlanması için müşterek çocuklar Hüseyin Turan ve Nehir Turan'ın velayetinin anne Kadriye Turan'a verilmesinin süreç itibarı ile faydalı ve çocuklarınyararı doğrultusunda olacağı düşünülmüş, Ali TURAN ile görüşme yapılamamış olması, Kişisel İlişki hususunda görüşünün alınamamış olması sebebiyle Kişisel İlişki ile ilgili herhangi bir kanaat oluşmamıştır." şeklinde olup ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bilahare mahkememizin 22/06/2023 tarihli duruşmasındaki davacı tanıklarının beyanları; Davacı tanığı Melike Demirezen beyanında; " Davacı annem, davalı babam olur, annem ev hanımıdır, babamın giyim mağazası vardı, annemle babam 4-5 yıldır ayrı yaşarlar, müşterek konutu babam terk etti, babam hem anneme, hemde bizlere fiziksel şiddette bulunuyordu, babam 4-5 yıllık süreçte eşyalarını almak amaçlı eve gelirdi, her kavga ettiklerinde kavga sonunda anneme fiziksel şiddet uygulardı, yaklaşık 3 yıldır eve bizlere hiç bir maddi yardımı yoktur, babam nerede kiminle yaşar bilemiyorum, biz görüşmüyoruz, babam evi terk ettikten sonra bir kaç tane alacaklı, bunun yüzünden bizim eve gelmişti, bir takım işlere giriştiğini duymuştuk, ama borçları neyden kaynaklı tam bilemiyorum, babam anneme "Geri zekalı, siktirin gidin, ananı avradını sinkaf ederim, bıktım sizden, sizi görmeye tahammül edemiyorum, keşke olmasaydınız, "tarzında hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunuyordu, bunları bize de söylüyordu, babamın sadakatsizliğine ilişkin her hangi bir bilgim yoktur, ben ve kız kardeşim çalışırız, evin ve annemin bakımını bizler sağlıyoruz, annemde temizlik işlerine gidiyor, eve katkı sağlıyor." , Davacı tanığı Meltem Turan beyanında; " Davacı annem, davalı babam olur, annem çalışmaz, ancak arada temizlik işlerine gider, babamın en son bir giyim mağazası vardı, halen ne iş yapar bilemiyorum, annem, ben ve iki kardeşim dört kişi birlikte kalırız, evimiz kiradır, aylık 5000 TL kira ücreti vardır, 4-5 yıldır babamla annem görüşmez, babam evi terk etti, zaten son yıllarda da hiç bir iletişimiz kalmadı, son bir kaç yıldır babamın eve bizlere her hangi bir maddi yardımı yok, öncesinde ara ara çok az maddi yardımda bulunuyordu, babamla hiç iletişimimiz olmadığı için nerede kiminle yaşar bilemiyorum, babam sinirli, dediğim dedik bir insandır, hiç bir zaman karşı karşıya gelip normal bir sohbet edemedik, babam anneme ve bizlere sürekli hakaret ederdi, bizlere anneme "Geri zekalı, ağzınıza sıçayım, salak, aptallar, " şeklinde hakaretlerde bulunuyordu, yine bunun yanı sıra çoğu kez kavgalardan sonra anneme fiziksel şiddet uygulardı, biz araya girerdik, en son bir kaç yıl önce bir kaç eşyasını almak için eve geldiğinde anneme kötü bir tokat atıp öyle gitti, ben ve ablam hemşireyiz, bizler ve eniştem evin bakımını sağlıyoruz, dediğim gibi annemde arada temizliğe gidiyor." beyanlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, sözlü duruşmanın HMK 186.maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunan gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Duruşma günü :16/01/2024 -HMK 186 maddesi gereğince iharatlı

Duruşma saati :10:00

Duruşma yeri : İstanbul 11. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu

