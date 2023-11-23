T.C. İSTANBUL 1. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/12

SANIK : DMITRY FYODOROVICH

Şikayetçi Emir Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize açılan karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olma davasının şikayet dilekçesinde özetle, karşılıksız çek keşide eden sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi isteminde bulunmuş olup, davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce şikayet dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Hakkınızda savunmanızın alınması için araştırma ve kararlar verilmiş ise de aradan geçen süre içerisinde yakalama kararının infaz edilememesi ve yargılamanın daha fazla sürüncemede kalmaması için şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/02/2024 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir mazeret bildirmediğiniz takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 17/11/2023

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