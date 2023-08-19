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T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 00:00

DOSYA NO : 2023/111 Esas

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/111 Esas
KARAR NO : 2023/445
Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1, 142/2.b.1 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Cemal ve Rim kızı, 01/01/2007 doğumlu NERMİN HASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafii Av. Vechettin Döldöş'ün istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.08.2023

#ilangovtr Basın no ILN01878792

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#Basın No ILN01878792#İlangovtr