T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/321

KARAR NO : 2023/503

Mahkememizin 03/10/2023 tarih ve 2023/321 Esas, 2023/503 sayılı kararı ile 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan açılan davada CMK 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNEkarar verilen Salimatave Sayda oğlu, 1980 Mali doğumlu, BAYA YAMEOGO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar veKatılan istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Mahkememize doğrudan dilekçe verilmesi yada tutunağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak , yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdekiNöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi Müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 06/11/2023

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