Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
ISPARTA
İCRA DAİRESİ
2022/16586 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/16586 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta ili, Merkez ilçesi, Deregümü köyü, 3050 Ada, 15 Parsel, Arsa, Isparta Valiliği, Tapu Müdürlüğünün 02.02.2023 tarih ve 7781795 sayılı yazı ekindeki tapu kaydında; Isparta ili,Merkez ilçesi, Deregümü Köyü, Karaağıl mevkii, 3050 Ada, 15 Parsel, ARSA niteliğinde 23.739,24 m2 yüzölçümlü yerdir. Taşınmazın bulunduğu yerde imar yolları açılmış olup ulaşımı kolaydır. Belediye alt yapı hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır. Taşınmaz toplamda 17.500,00 m2 kullanım alanlı üzerinde iplik fabrikası, halı dokuma ve paketleme fabrikası, kazan dairesi, boyahane, trafo binası bulunmaktadır, fabrikalar betonarme +çelik konstrüksiyon yapılardır, duvarlar tuğla, çatı sandviç panel üzeri atermit kaplıdır. Tabanlar beton ve karo mozaik kaplı, iç ve diş duvarlar boyalı, kapılar demir doğramadır. Bitişiğindeki 3050 ada 16 parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Şehir merkezine 4300 mt kuş ucumu mesafededir.Taşınmazın sınırlarında duvar ve tel görgü bulunmaktadır. Taşınmaz 1. Derece deprem bölgesindedir. Bilirkişi Raporuna Göre Taşınmaz Üzerinde Bulunan Teçhizatlar :
|Makine/cihaz ve sistemlerin adı
|Teknik Özellikleri
|Adet
|Birim Tutar (TL)
|Bedel Değeri (TL)
|Modüler Giriş/Çıkış Hücresi
|Marka: MERLIN GERIN
SM6-36 marka
34.5 kV, 630 A
|1
|51.717,18
|51.717,18
|Modüler Kesicili Çıkış Hücresi
|Marka: MERLIN GERIN
SM6-36 marka
34.5 kV, 630 A
|2
|74.246,40
|144.292,80
|Güç Trafosu
|Nominal Güç: 1600 kVA
28 A, 0.4-0.231 kV
|1
|278.214,90
|278.214,90
|GENEL TOPLAM
|474.224,88
|S.N
|Makine/Techizat Adı
|Teknik Özellikleri
|Adet
|Birim Tutar (TL)
|Toplam Değeri (TL)
|1
|Buhar Kazanı
|Marka: ÇANMAK
Üretim yılı: 2004
2750 kg/h kapasiteli
|1
|650.000,00
|650.000,00
|2
|Buhar Kazanı
|Üretim yılı: 1998
2750 kg/h kapasiteli
|1
|220.000,00
|220.000,00
|3
|Brülör
|Trafo Union
Tip: ZE 30/7.5
7.5 kV, 1.000 kW
|2
|75.000,00
42.000,00
|117.000,00
|4
|Buhar Kazanı Bacası
|14 metre uzunluğa sahip
Ø 800
|2
|28.000,00
|56.000,00
|5
|Tavan Vinç
|Ray açıklığı 20 metre
Ray uzunluğu 100 metre
3.200 kg kaldırma kapasiteli
|2
|90.000,00
|180.000,00
|6
|Modüler Giriş/Çıkış Hücresi
|Marka: MERLIN GERIN
SM6-36 marka
34.5 kV, 630 A
|1
|51.717,00
|51.717,00
|7
|Modüler Kesicili Giriş/Çıkış Hücresi
|Marka: MERLIN GERIN
SM6-36 marka
34.5 kV, 630 A
|2
|74.245,00
|148.490,00
|8
|Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi
|Üretim yılı: 1998
34.5 kV, 630 A
|1
|52.000,00
|52.000,00
|9
|Güç Trafosu
|Nominal Güç: 1600 kVA
28 A, 0.4-0.231 kV
|1
|278.215,00
|278.215,00
|GENEL TOPLAM
|1.753.422,00 TL
Adresi : ; Çünür mahallesi, 102 cadde, No: 173-175, Merkez/Isparta’dır
Yüzölçümü : 23.739,24
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu:Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünde yapılan araştırmalarda dava konusu taşınmazın bulunduğu yerin İmar planı içinde, konut+ticaret alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir. yapılaşma koşulları E:2,00 dir.Parsel üzerindeki binalara ait, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunamamıştır.
Kıymeti : 181.258.482,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Dosyadakitakyidatkaydındakigibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 12:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta ili, Merkez ilçesi, Deregümü köyü, 3050 Ada, 16 Parsel, Kargir hali fabrikası ve Tesisleri, Isparta Valiliği, Tapu Müdürlüğünün 02.02.2023 tarih ve 7781795 sayılı yazı ekindeki tapu kaydında; Isparta ili,Merkez ilçesi, Deregümü Köyü, Karaağıl mevkii, 3050 Ada, 16 Parsel, kargir halı fabrikası ve tesisleri niteliğinde 24.749,41 m2 yüzölçümlü yerdir.Taşınmaz konum olarak Meddem özel hastane yanındadır,Taşınmaza ulaşım Süleyman Demirel (102 cadde)caddesi ile yapılmaktadır. Geometrik şekli dikdörtgen şeklindedir. Taşınmazın arazisi topoğrafik yapısı düzdür. Taşınmaz doğuda 102. Cadde ye, batısında toptancılar caddesine cephelidir. Yakın çevresinde özel Meddem Hastanesi, iyaş bulvar avm, Fabrikalar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde imar yolları açılmış olup ulaşımı kolaydır. Belediye alt yapı hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır. Taşınmaz toplamda brüt 22.450,00 m2 kullanım alanlı üzerinde iplik fabrikası, halı dokuma ve paketleme fabrikası, kazan dairesi, boyahane, trafo binası bulunmaktadır, fabrikalar betonarme +çelik konstrüksiyon yapılardır, duvarlar tuğla, çatı sandviç panel üzeri atermit kaplıdır. Tabanlar beton ve karo mozaik kaplı, iç ve diş duvarlar boyalı, kapılar demir doğramadır. Bitişiğindeki 3050 ada 15 parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Şehir merkezine 4300 mt kuş ucumu mesafededir.Taşınmazın sınırlarında duvar ve tel görgü bulunmaktadır. Taşınmaz 1. Derece deprem bölgesindedir.
|S.N
|Makine/Techizat Adı
|Teknik Özellikleri
|1
|Hava kompresörü
|Üretim yılı: 1996
Tasarım Basıncı: 15 bar
Hacimsel debi: 3,60 m3/dak
|1
|58.023,00
|58.023,00
|2
|Hava kompresörü
|Marka: Atlas Copco
Tip: GA 180
Üretim yılı: 2000
Tasarım Basıncı: 15 bar
Hacimsel debi: 7,25 m3 /dak
|1
|161.175,00
|161.175,00
|3
|Hava kompresörü
|Marka: Atlas Copco
Tip: GA 180
Üretim yılı: 2006
Tasarım Basıncı: 15 bar
Hacimsel debi: 7,25 m3/dak
|1
|188.575,00
|188.575,00
|4
|Güç Trafosu
|Nominal Güç: 1600 kVA
28 A, 0.4-0.231 kV
|1
|278.215,00
|278.215,00
|5
|Modüler Giriş/Çıkış Hücresi
|Marka: MERLIN GERIN
SM6-36 marka
34.5 kV, 630 A
|1
|51.717,00
|51.717,00
|6
|Modüler Kesicili Çıkış Hücresi
|Marka: MERLIN GERIN
SM6-36 marka
34.5 kV, 630 A
|2
|74.245,00
|148.490,00
|GENEL TOPLAM
|886.195,00
Adresi : Çünür mahallesi, 102 cadde, No: 173-175, Merkez/Isparta’dır
Yüzölçümü : 24.749,41
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu:Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünde yapılan araştırmalarda dava konusu taşınmazın bulunduğu yerin İmar planı içinde,konut+ticaret alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir. yapılaşma koşulları E:2,00dir.Parsel üzerindeki binalara ait, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunamamıştır.
Kıymeti : 194.085.360,00.-TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Dosyadaki takyidat kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 12:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 12:20
05/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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