T.C. ISPARTA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

KARAR NO : 2023/72

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/01/2023 tarihli ilamı ile TCK.nun86/2 maddesi gereğince2.000 TL adli para cezası ile cezalandırılması ile sanığa verilen bu cezanın CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sanığın CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen Abdulahad ve Sıma oğlu, 01/01/2000 doğumlu, FEISAL RAOUFI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinintrajı yüksek bir GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğiden itibaren CMK.nun 273.maddesi gereğince 7 gün içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemelerine verilecek bir bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak veya hakime onaylatmak suretiyle Isparta Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLAN OLUNUR. 21.02.2023

#ilangovtr Basın no ILN01842141