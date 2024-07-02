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T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

T.C.
İSKENDERUN
6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.23826126-2022/281-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 2022/281 esas, 2024/117 karar, 20/02/2024 tarihli ilamı ilesanık Mehmet İpek hakkında Basit Yaralama suçundan 4 Ay Hapis Cezası, Hakaret suçundan Beraatine karar verilmiştir. Müşteki Grıgor ve Marıne kızı, 1985 d.lu, MONIKA PEPANYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr Basın no ILN02054492

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#ILN02054492#İlangovtr