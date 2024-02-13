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T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 00:00

  

T.C.
İSKENDERUN
6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


Sayı : E.23826126-2022/246-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 20/06/2023 tarih, 2022/246 esas, 2023/181 karar sayılı ilamı ilepek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma suçundan 500 ve 320 TL Adli Para Cezası kararı verilen; Menir kızı, 1997 d.lu, SONGÜL ÇİÇEK tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr Basın no ILN01983657

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#ILN01983657#İlangovtr