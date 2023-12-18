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T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 00:00

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İLAN
T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/447 Esas

MİRASÇI : VERDA ALAGÖZ -29299724138 BERLİN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
Mahkememizdeaçılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizde Muris Hatice Çankaya tarafından düzenlenen İskenderun 4. Noterliğinin 04/10/2022 tarih ve 17030 yevmiye sayılı vasiyetnamenin yukarıdabelirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 19/02/2024 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01952752

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#Basın No ILN01952752#İlangovtr