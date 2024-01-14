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T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/33 Esas

Davacı Hakan Ayran tarafından kullanılan dava konusu; Hatay ili, Arsuz ilçesi, Hacıahmetli mahallesi mahallesinde tapulama harici olan (Hacıahmetli Mah. Mücavir Sk. Dış Kapı No:228 Arsuz)sayılı taşınmaz üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 713/4. maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2023/33 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01966966