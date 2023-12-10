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T.C.İPSALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.İPSALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 00:00

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T.C.İPSALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/95 Esas İ L A N
Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Edirne Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü İpsala Milli Emlak Şefliği arasında mahkememizde görülmekte olan "Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)" davası nedeniyle;
TMK 33.maddesi uyarınca, gaiplik kararı verilmesi istenen "Akman Mirasçıları: Mehmet Ali Hoca" hakkında bilgisi olanların 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01948246

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#Basın No ILN01948246#İlangovtr