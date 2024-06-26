T.C.

İNEGÖL

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İLAMAT VE İNFAZ BÜROSU

Sayı : 2024/352 CBS İlam Dosyası

İLAN

SANIK :MEHMET ALİ GÖKDEMİR - 13204217976, Ali ve Emine oğlu, 28/01/1988 Polatlı doğumlu,

HÜKMÜ VEREN MAHKEME : İnegöl 1. İcra Ceza Mahkemesi

HÜKMÜN TARİH VE NUMARASI : 19/07/2023 gün 2022/141 esas 2023/122 karar

VERİLEN ADLİ PARA CEZASI :142.330,00-TL

Yukarıda kimliği yazılı hükümlüye tebligat yapılamadığı ve adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Mad. Ve 31 mad. gereğince bu davetnamenin gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 10 gün sonra davetnamenin kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02051458