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T.C. İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT VE İNFAZ BÜROSU

T.C. İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT VE İNFAZ BÜROSU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 00:00

 

T.C.
İNEGÖL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
İLAMAT VE İNFAZ BÜROSU

Sayı     : 2024/352 CBS İlam Dosyası

İLAN

SANIK :MEHMET ALİ GÖKDEMİR-13204217976, Ali ve Emine oğlu, 28/01/1988 Polatlı doğumlu, 
HÜKMÜ VEREN MAHKEME :İnegöl 1. İcra Ceza Mahkemesi 
HÜKMÜN TARİH VE NUMARASI:19/07/2023 gün 2022/141 esas 2023/122 karar 
VERİLEN ADLİ PARA CEZASI:142.330,00-TL 

Yukarıda kimliği yazılı hükümlüye tebligat yapılamadığı ve adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Mad. Ve 31 mad. gereğince bu ödeme emrinin gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 30 gün sonra ödeme emrinin kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.24/04/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02022420

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#ILN02022420#İlangovtr