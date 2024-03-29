Güncelleme Tarihi:
İ L A N
T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2022/1618 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgisi yazılı Nurettin Polat'ın kayıp olması nedeniyle bu kişi hakkında yaşadığına veya öldüğüne ilişkin bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (T.M.K.nun 33/2-3 Maddesine göre) Mahkememizin 2022/1618 Esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.
TC KİMLİK NO : 19***18
ADI SOYADI : NURETTİN POLAT
BABA ADI : TEVFİK
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1965
DOĞUM YERİ : HORASAN
İKAMETGAH ADRESİ : Cerrah Mah. 1136 sk. No.3 İnegöl
#ilangovtr Basın no ILN02010058