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T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2022/1618 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgisi yazılı Nurettin Polat'ın kayıp olması nedeniyle bu kişi hakkında yaşadığına veya öldüğüne ilişkin bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (T.M.K.nun 33/2-3 Maddesine göre) Mahkememizin 2022/1618 Esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

TC KİMLİK NO : 19***18

ADI SOYADI : NURETTİN POLAT

BABA ADI : TEVFİK

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1965

DOĞUM YERİ : HORASAN

İKAMETGAH ADRESİ : Cerrah Mah. 1136 sk. No.3 İnegöl

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