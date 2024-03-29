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T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 00:00

 

İ L A N

T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2022/1618 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgisi yazılı Nurettin Polat'ın kayıp olması nedeniyle bu kişi hakkında yaşadığına veya öldüğüne ilişkin bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (T.M.K.nun 33/2-3 Maddesine göre) Mahkememizin 2022/1618 Esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

TC KİMLİK NO : 19***18
ADI SOYADI : NURETTİN POLAT
BABA ADI : TEVFİK
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1965
DOĞUM YERİ : HORASAN
İKAMETGAH ADRESİ : Cerrah Mah. 1136 sk. No.3 İnegöl

#ilangovtr Basın no ILN02010058

 

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#Basın No ILN02010058#İlangovtr