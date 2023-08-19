T.C. İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2015/208 Esas

DAVALILAR : 1- ABBAS ÇAKICI Mandıra Cad. Yüksel Sok. N.26 Fikirtepe Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Sivas ili İmranlı ilçesi Demirtaş köyü 146 ada 8 parsel ve 151 ada 2 parsel sayılı taşınmaz yönünden Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/10/2023 günü saat: 13:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01878694