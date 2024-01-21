T.C

IĞDIR

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/134 Esas

KARAR NO : 2023/56

KARAR TARİHİ : 09/02/2023

Eyüp ve Mahbube oğlu 01/01/1996 d.lu müşteki Gul Ahmet ARAB'a Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi 09/02/2023 tarih ve 2022/134 esas, 2023/56 karar sayılı kararı ile sanıklar Ertuğrul ŞUT ve Halis ŞUT hakkında 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı Beraatine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın müştekiye tebliği için yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe yarar açık adres tespiti yapılamadığından, müşteki hakkında verilen cezanın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Müştekinin yokluğunda, hazır bulunmayan ilgililer için tebliğden itibaren 7. Gününün bitiminden itibaren 15 gün içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olacağı aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01970944