T.C. HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Horasan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/102 Esas sayılı dava dosyası ile; Erzurum ili, Horasan ilçesi, Yaylacık Mahallesi 105 Ada 28 parsel numaralı taşınmazdan kamulaştırılmasına karar verilen 196,00 m2 kısmı üzerinde mülkiyet hakkının ve 3.710,21 m2 kısmı üzerinde irtifak hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescili talep edilmiş olmakla, iş bu dava konusu ilgililere ilan ve tebliğ olunur. 06/07/2023

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