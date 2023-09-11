T.C. HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Horasan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/172 Esas sayılı dava dosyası ile; Erzurum ili Horasan ilçesi, Kırkdikme Mahallesi 145 Ada 37 parsel numaralı taşınmazdan kamulaştırılmasına karar verilen 587,38 m2 mülkiyet hakkının ve 1206,68 m2kısmının 1 yıl süre ile geçici irtifak hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. lehine tapuya tescili talep edilmiş olmakla, iş bu dava konusu ilgililere ilan ve tebliğ olunur. 12/06/2023

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